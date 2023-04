Yesilgöz: hulp van VN bij bewijs verzamelen tegen IS’ers

De samenwerking die dinsdag wordt aangegaan moet er vooral voor zorgen dat er meer bewijs kan worden verzameld tegen uitgereisde IS’ers, die zich in het kalifaat schuldig hebben gemaakt aan misdrijven. Nu is het ingewikkeld om daar bewijs te vinden, terwijl berechting in Nederland plaatsvindt nadat de IS’ers voor een rechtszaak hierheen worden gebracht.

Worsteling

Het kabinet worstelt met wat te doen met uitgereisde IS’ers. Voorheen was het standpunt ze niet actief terug te halen voor berechting, maar daar is verandering in gekomen na druk van de rechter. Vervolging dreigde onmogelijk te worden als IS-vrouwen niet terug werden gehaald om bij hun rechtszaak te zijn. Yesilgöz verzette zich als VVD-Kamerlid nog fel tegen het terughalen van IS’ers, maar moet daar dus als minister nu alsnog aan.

Door een samenwerking met Christian Ritscher, de speciaal adviseur van de Verenigde Naties (UNITAD), moet dit makkelijker worden. UNITAD doet onder meer onderzoek naar de ernstige misdrijven, zoals misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden, begaan door IS. De organisatie stelt het verzamelde bewijs beschikbaar voor nationale vervolging en berechting. „Door intensieve samenwerking met onder meer UNITAD en het Nederlands Openbaar Ministerie en de politie komt de wens naar gerechtigheid weer een stap verder”, zegt Yesilgöz.

IS-vrouwen en kinderen worden nu onder druk van de rechter regelmatig naar Nederland gehaald. De rechtbank in Rotterdam heeft vorige week nog vier Nederlandse IS-vrouwen een celstraf van tussen de 30 en 36 maanden opgelegd, waarvan 12 tot 15 maanden voorwaardelijk. Ze zijn veroordeeld voor deelname aan de terroristische organisatie IS en aan voorbereidingshandelingen van een terroristisch misdrijf in Syrië of Irak vanaf 2013. Een vijfde vrouw is daarvan vrijgesproken. De vrouwen werden vorig jaar samen met hun kinderen door Nederland uit een vluchtelingenkamp in Syrië teruggehaald.

Berechting in regio

Yesilgöz bezocht in mei vorig jaar Bagdad om berechting in de regio waar misdaden zijn gepleegd te bespreken, maar concludeerde na dat bezoek dat daar voorlopig nog te veel haken en ogen aan zitten. Nieuwe gesprekken daarover volgen. „Terroristische daden en ernstige internationale misdrijven mogen niet onbestraft blijven”, zegt ze. „Mensen die willens en wetens ons land hebben verlaten om zich aan te sluiten bij een strijd die gericht is op het vernietigen van onze vrijheid. Of mensen die in Nederland hun toevlucht hebben gezocht nadat zij zich schuldig hebben gemaakt aan de ernstigste schendingen van het internationaal recht. Deze mensen mogen hun straf niet ontkomen.”