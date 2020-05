Geïsoleerde Dr. Fauci: niet te snel terugkeren naar ’normaal’

„Het gaat de goede kant op”, zegt Fauci. Maar als alles weer te snel opengaat en de beperkingen verdwijnen, kan dat tot nieuwe corona-uitbraken leiden, zegt de virusexpert. Fauci geldt als één van de voornaamste adviseurs van president Trump in de coronacrisis. De Senaat onderzoekt hoe de regering-Trump de coronacrisis te lijf gaat. Fauci had zijn boodschap eerder al aan The New York Times laten weten.

De breed gerespecteerde viroloog zei verder dat acht mogelijke vaccins worden ontwikkeld, maar hij betwijfelt of er een voor de herfst klaar is. De 79-jarige expert legde zijn verklaring af via een videoverbinding, omdat hij in zelfisolatie zit na mogelijk contact met medewerkers van de president die met corona zijn besmet.

Politiek machtsspel

Het Witte Huis ging akkoord met de getuigenis van Fauci voor de Senaat omdat de Republikeinse partij van Trump daar de meerderheid heeft. Het Witte Huis blokkeerde daarentegen een hoorzitting met Fauci in de andere kamer van het parlement, het Huis van Afgevaardigden. Daar hebben de rivaliserende Democraten het voor het zeggen. Trump noemde een verschijning van Fauci in het Huis „contraproductief.”