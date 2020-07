1,8 miljoen euro aan xtc-pillen opgedoken in de Betuwe

De Gelderse politie verrichte nog geen aanhoudingen. De partypillen hadden samen een gewicht van 400 kg. De vondst werd al eerder gedaan. Een politiewoordvoerder kan niet aangeven waarom er een week is gewacht met het naar buiten brengen van de vondst. „Dat kan een aantal redenen hebben. Een daarvan is dat het onderzoek nog loopt en we uit tactische overwegingen pas nu hierover berichten.”

Er liep een drugsonderzoek, waardoor de politie bij de locatie uitkwam. Verschillende, gestalde containers werden doorzocht. „Dat leverde de vondst van de grote hoeveelheid xtc-pillen op. De drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd”, meldt de politie.