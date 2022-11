Hoekstra zat urenlang in schuilkelder in Kiev: ’Er kan maar één antwoord zijn’

De raketaanvallen begonnen toen Hoekstra al enige tijd in Kiev was. „We waren onderweg”, vertelde de CDA-minister aan een journalist in de schuilkelder. „Op onze route kregen we opeens het signaal dat er opnieuw met raketten werd geschoten. Dat laat zien dat Poetin iedere keer bereid is om over te gaan tot misdadige middelen.”

Zijn Oekraïense ambtgenoot Dmitro Koeleba bezocht de Nederlandse delegatie in de schuilkelder. Het ministerie van Koeleba ligt om de hoek van de schuilplek. „Hij wil zijn solidariteit tonen”, zei een woordvoerder van Koeleba over dat bezoekje. Eerder op de dag hadden de twee ministers elkaar al ontmoet bij een overleg en een werklunch.

’Eén antwoord’

Volgens Hoekstra kan er maar ’één antwoord’ zijn op het geweld van de Russen: „Doorgaan met de steun voor Oekraïne, doorgaan met het leveren van wapens, doorgaan met het werken aan gerechtigheid en doorgaan met humanitaire hulp. Dat zullen we blijven doen, met onze bondgenoten.”

Hoekstra maakte ook bekend dat Nederland in 2023 miljoenen extra steekt in het opsporen van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Het gaat om 15 miljoen euro. Dat geld is onder meer bestemd voor forensisch onderzoek naar oorlogsmisdaden door marechaussees en particuliere organisaties die kijken voor welke misdrijven Rusland verantwoordelijk kan worden gehouden.

Koeleba dankte Hoekstra voor alle hulp. Nederland geeft sinds het begin van de oorlog humanitaire en militaire steun aan de regering in Kiev. Die goede relatie biedt volgens Koeleba de mogelijkheid om een ’strategisch partnerschap’ aan te gaan. Hij vroeg Nederland ook om tanks met munitie en luchtafweergeschut.

Het was de tweede keer dat Hoekstra een bezoek bracht aan Oekraïne. In mei was hij er als eerste Nederlandse bewindspersoon. In juli ging ook premier Mark Rutte die kant op. Die kondigde toen aan dat Nederland bereid was om de regio rond de Oekraïense stad Cherson te ’adopteren’ voor herbouw.

Expertise

„Uiteindelijk wil je ook expertise leveren in zaken waar je goed in bent”, zei Rutte. „Nederland is goed in havenontwikkeling, in landbouw en in alles wat met water te maken heeft. Die expertise kunnen we in héél Oekraïne bieden. En rond Cherson komen die zaken heel mooi samen.”

Vorige week werd bekend dat het kabinet nog eens 110 miljoen euro uittrekt om Oekraïners de winter door te helpen. Eerder was hiervoor al 70 miljoen euro op tafel gelegd door minister Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking).

Bij Russische aanvallen is fikse schade toegebracht aan de infrastructuur in het land, waardoor veel Oekraïners komende winter zonder gas en stroom zitten. Met het Nederlandse geld moet het elektriciteitsnetwerk worden gerepareerd. Ook gaat het geld naar herstel van kapotgeschoten huizen.