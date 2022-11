Minister Hoekstra en delegatie verlaten schuilkelder in Kiev

Volgens een zegsman van het ministerie zijn Hoekstra en zijn delegatie steeds veilig geweest. De Oekraïense minister Dmitro Koeleba van Buitenlandse Zaken is langsgegaan bij Hoekstra. Het ministerie van Koeleba ligt in de buurt. Hoekstra hoopt president Volodimir Zelenski te bezoeken, maar dat is door de aanvallen onzeker geworden.

„Hij wil zijn solidariteit tonen op dit moment”, zegt een woordvoerder van Koeleba. Eerder op de middag hadden beide ministers nog een overleg en een werklunch. Ook gaven ze een gezamenlijke persconferentie.

Dreiging blijft

De dreiging van nieuwe raketaanvallen duurde enkele uren. Hoekstra en zijn delegatie verbleven sinds ongeveer 14.30 uur in de schuilkelder en konden rond 17.30 weer naar buiten.

Volgens de burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko, zijn bij de raketaanvallen twee woongebouwen geraakt. De aanval laat volgens Hoekstra opnieuw zien tot welke „misdadige middelen” de Russische president Vladimir Poetin in staat is. „Hierop is maar één antwoord mogelijk en dat is het blijven steunen van Oekraïne”, zegt de bewindsman.

Tijdens het luchtalarm ging het leven op straat gewoon door; het verkeer bleef doorrijden en het leek er niet op dat veel mensen de schuilkelder opzochten.

Reactie op speech

Getuigen meldden eerder al dat twee explosies te horen waren na een luchtalarm. Ook was zwarte rook te zien boven de stad. De explosies kwamen een paar uur na een toespraak via videoverbinding van president Volodimir Zelenski op de G20-top. Zijn stafchef Andri Jermak trok op Twitter een duidelijk verband tussen de explosies en de speech. „Rusland reageert op Zelenski’s krachtige speech op de G20 met een nieuwe raketaanval. Denkt iemand nog serieus dat het Kremlin vrede wil? Het wil gehoorzaamheid.”

Opsporen oorlogsmisdaden

De minister is op bezoek in Oekraïne om te bespreken wat Nederland kan betekenen in de strijd tegen Rusland. Tijdens zijn bezoek zei Hoekstra dat Nederland volgend jaar miljoenen extra in het opsporen van oorlogsmisdaden in Oekraïne gaat steken. „De daders moeten verantwoordelijk worden gehouden.” Tijdens het bezoek ging het luchtalarm in de stad af.

15 miljoen

Het gaat om 15 miljoen euro, aldus Hoekstra na overleg met zijn Oekraïense collega Dmitro Koeleba. Het geld is onder meer bestemd voor forensisch onderzoek naar oorlogsmisdaden door marechaussees en particuliere organisaties die kijken voor welke misdrijven Rusland verantwoordelijk kan worden gehouden.

Koeleba dankte Hoekstra voor alle hulp. Nederland geeft sinds het begin van de oorlog in februari humanitaire en militaire steun aan de regering in Kiev. Die goede relatie biedt volgens Koeleba de mogelijkheid om een „strategisch partnerschap” aan te gaan. Hij zei behoefte te hebben aan tanks met munitie en luchtafweergeschut.

Hoekstra zei dat Nederland hulp zal blijven geven. „Poetin kan deze oorlog stoppen, maar als hij dat niet doet moeten wij Oekraïne blijven steunen in zijn strijd voor vrijheid.”

110 miljoen

Verder wordt Hoekstra nog bijgepraat over de energievoorziening van Kiev. Die is zwaar getroffen door Russische aanvallen met drones en raketten. Het kabinet maakte vorige week nog bekend 110 miljoen euro extra vrij te maken om Oekraïne de winter door te helpen. Eerder was hier al 70 miljoen euro voor toegezegd.

Het is het tweede bezoek van Hoekstra aan de hoofdstad van Oekraïne sinds de Russische aanval eind februari begon. In mei was hij samen met zijn Duitse ambtsgenoot Annalena Baerbock in Kiev.