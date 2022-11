Minister Hoekstra in Kiev schuilkelder in na luchtalarm, explosies te horen in hoofdstad

Minister Hoekstra tijdens een eerder bezoek in Oekraïne. Ⓒ ANP/ HH

KIEV - Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken en zijn hele delegatie zijn in de Oekraïense hoofdstad Kiev de schuilkelder in gegaan. Na de persconferentie die hij had gegeven, toen hij de nationale veiligheidsraad bezocht, ging het luchtalarm af. Daarna waren knallen te horen en is het gezelschap meteen gaan schuilen, meldt een verslaggever van het ANP ter plekke. Er is een raketinslag in de buurt geweest, meldde iemand uit de delegatie.