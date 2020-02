Arrestatie om seks in tempel

De Italianen hadden de video vorige week op de populaire pornosite Pornhub gezet en die was al snel daarna honderdduizenden keren bekeken. Op de beelden was te zien hoe de twee zich ontdeden van hun kleren en seks hadden, pal naast een eeuwenoude pagode. Myanmarezen zijn diep geschokt over de video, die inmiddels van Pornhub is verwijderd. „Onze pagodes in Bagan zijn het heilige land”, aldus een comment op Facebook.

Bezoekers van pagodes, tempels en religieuze gebouwen mogen geen korte broek aan of kleding die te bloot is. Myanmar verbiedt ook onfatsoenlijk gedrag zoals zoenen op deze locaties. Mensenrechtengroepen verwijten de autoriteiten in deze zaak vaag omschreven en achterhaalde wetten te gebruiken uit de tijd dat Myanmar een Britse kolonie was.

De toeristen zelf zeiden niet te hebben geweten dat ze aanstoot gaven met hun seksuele escapades bij tempel nummer 1554, een van de minder bekende pagodes. „We tonen berouw aan iedereen die we hebben beledigd in Myanmar. We realiseerden ons niet dat de video aanstoot gaf. We zijn geen tempel in geweest, alleen buiten gefilmd. We hopen dat alle religieuze haat zal ophouden en dat mensen zich richten op echte problemen op deze aarde. Stop godsdienst te gebruiken om je frustraties af te reageren.”