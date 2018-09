Alleenstaande jonge moeders zwerven rond

Ze komen niet in aanmerking voor een jongerenwoning, terwijl er voor sociale huurwoningen lange wachtlijsten zijn.

Een jonge moeder vertelt aan AT5 dat ze, in het eerste anderhalf jaar dat haar dochter geboren was, bij vijf verschillende mensen heeft gewoond. „Het is heel zwaar, vooral als je er nog een studie bij doet”, zegt ze. Het Amsterdamse stadsdeel Noord vindt dat de woningcorporaties zich ruimhartiger moeten opstellen voor deze groep. De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties belooft nu te kijken of jongerenwoningen toch toegankelijk kunnen worden voor jonge moeders.