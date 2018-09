Politie pakt leden Satudarah op bij drugslab

De twee mannen (32 en 41 jaar) komen uit de omgeving van Heerlen. Ze werden door de politie gevolgd toen ze een loods aan de Haefland in Brunssum verlieten en in een auto stapten. In Heerlen werd het tweetal aangehouden. Vervolgens viel een arrestatieteam de loods in Brunssum binnen, waar de twee vandaan kwamen. Daar was niemand meer, maar werd wel een middelgroot professioneel amfetaminelab gevonden.

Een speciale eenheid van de politie, de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO), is woensdagochtend begonnen met de ontmanteling van het lab.

Beide verdachten zitten vast.