Ventilatie horeca ver onder WHO-norm

Experts die NRC sprak vinden het onbegrijpelijk dat het demissionair kabinet de ventilatie-eisen middenin de coronacrisis omlaag bracht, terwijl de horeca een belangrijke besmettingsbron is gebleken. Het kabinet heeft het RIVM ook niet gevraagd te beoordelen of verlaging van de ventilatienorm in de horeca verantwoord is.

Door een wijziging van de Drank- en horecawet per 1 juli is de ventilatienorm voor horeca in de praktijk tot vijf keer lager geworden. In de wet stond dat de eis dat de lucht in horecazaken iedere tien minuten volledig moest worden ververst. Per 1 juli moeten horeca voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit: voor bestaande horecagebouwen betekent dit dat de lucht maar ongeveer een keer per uur hoeft worden vernieuwd. Voor nieuwbouw liggen de eisen iets hoger, maar de normen uit het Bouwbesluit liggen ver onder de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO landen aanraadt.