Premium Het beste van De Telegraaf

Beroepsgroep lijdt onder overbelasting en te weinig aanwas Huisartsen krijgen steeds meer op hun bord: ’Het is genoeg zo’

Door Arianne Mantel Kopieer naar clipboard

Van alles wordt tegenwoordig bij de huisarts geparkeerd, stelt Bernard Leenstra. „Dingen die onnodig veel tijd kosten.” Ⓒ Foto Jean-Pierre Jans

Een corona-herstelbewijs? Is er geen schouwarts om een doodsoorzaak vast te stellen? Is er geen plek voor uw kind op de school? Vraag het aan de huisarts. Met stijgende verbazing ziet deze beroepsgroep hoe gemakzuchtig zij steeds meer taken erbij krijgen die helemaal niet tot hun basistaken behoren. ’Het is genoeg zo. De huisarts is er niet om de gaten in de andere sectoren op te lossen”, zegt Mirjam van ’t Veld van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).