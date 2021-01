Lisa Montgomery mag tóch geëxecuteerd worden

Montgomery (52) kreeg de doodstraf voor de moord op een zwangere vrouw. Ze wurgde haar slachtoffer en sneed vervolgens de foetus uit het lichaam. Het kind overleefde dat. De advocaten van Montgomery zeggen dat hun cliënt is geboren met hersenschade en in haar jeugd het slachtoffer was van ernstig seksueel misbruik.

De vrouw had dinsdagavond een dodelijke injectie moeten krijgen in een federale gevangenis in de plaats Terre Haute in Indiana. Een rechter in die staat oordeelde echter dat er reden is om aan te nemen dat Montgomery niet in staat is te begrijpen waarom ze ter dood wordt gebracht. De rechter wilde dat een nieuwe zitting wordt gehouden om te kijken of de executie kan doorgaan.

Het Hooggerechtshof zette in een door het ministerie van Justitie ingesteld beroep een streep door die uitspraak. Daarbij stemden de zes conservatieve rechters voor het doorzetten van de executie en de drie progressieve rechters tegen. Lisa Montgomery is de eerste vrouw in ongeveer 70 jaar die ter dood wordt gebracht door de federale autoriteiten in de VS.