Lisa Montgomery tóch geëxecuteerd

Het ministerie van Justitie bevestigt dat Montgomery is geëxecuteerd in de gevangenis in Terre Haute, een plaats in de staat Indiana. Dat gebeurde nadat het Amerikaanse hooggerechtshof daar alsnog akkoord voor had gegeven.

Een lagere rechtbank had eerder deze week de executie van Montgomery nog geblokkeerd, die volgens haar advocaten ernstige psychische problemen heeft. Een rechter oordeelde toen dat er reden is om aan te nemen dat Montgomery niet in staat is te begrijpen waarom ze ter dood wordt gebracht.

Montgomery is volgens Amerikaanse media de derde vrouw sinds 1900 die ter dood wordt gebracht door de federale autoriteiten in de VS. Het totale aantal geëxecuteerde vrouwen in het land ligt wel hoger, omdat ook sommige staten de doodstraf uitvoeren.

De 52-jarige Montgomery kreeg de doodstraf opgelegd na een moord uit 2004. Ze probeerde toen een baby te stelen. Ze had haar 23-jarige slachtoffer online gevonden en deed alsof ze een jong hondje wilde kopen. Daarna wurgde ze de jonge vrouw en sneed ze de foetus uit het lichaam. Het kind overleefde dat.