Italiaanse premier Conte belooft: geen zomervakantie op balkon

Volgens de Italiaanse premier gaat de zomer er niet zó uitzien. Ⓒ EPA

ROME - De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft zijn bezorgde landgenoten voorgehouden dat ze de zomervakantie niet op hun balkon hoeven door te brengen. „De schoonheid van Italië blijft niet in quarantaine, we kunnen naar de zee rijden, de bergen in en van onze steden genieten”, zei de premier in een vraaggesprek met de Corriere della Sera.