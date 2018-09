Duizenden vluchtelingen bij station Boedapest

BOEDAPEST - Het is dinsdagavond nog altijd een chaos op en rond het treinstation in Boedapest. De meesten zijn daar al de hele dag en wachten tot ze hun reis naar Duitsland kunnen vervolgen. Het station (Keleti) is sinds dinsdagochtend gesloten voor vluchtelingen nadat de toestroom en de chaos te groot was geworden. Vluchtelingen liggen nu op het plein naast het station en de aangrenzende onderdoorgang.