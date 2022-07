Angst in Europa: draait Poetin de gaskraan straks helemaal dicht?

Binnenland

Drie op tien Nederlanders tanken in buitenland vanwege de prijs

Nederlanders in de grensprovincies hebben de afgelopen maand in groten getale in het buitenland getankt om goedkoper uit te zijn. Dat blijkt uit enquête-onderzoek van ANP/LocalFocus in samenwerking met Kieskompas. Vooral in Limburg tankten mensen massaal over de grens vanwege de prijs.