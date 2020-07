Prinses Anne was voor één keer hoofdredacteur van Country Life> Ⓒ Foto EPA

Londen - Prinses Anne is alleen geïnteresseerd in iets als het ‘scheten laat of hooi eet’, schimpte haar vader ooit over haar liefde voor paarden. Met het gasthoofdredacteurschap van het weekblad Country Life maakt Anne echter ook sluimerende anti-Meghan gevoelens wakker.