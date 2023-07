KNRM: reddingsactie starten om scheepsbrand vrij uitzonderlijk

„Dit soort scheepsbranden komen we gelukkig niet veel tegen voor onze kust”, zegt een woordvoerder van de KNRM. Volgens hem komt dat eens in de drie jaar voor. „Over het algemeen zijn zeeschepen sterk en krachtig, er moet dus echt veel aan de hand zijn voordat je iemand van boord haalt.”

Geluk

De bemanningsleden die door de KNRM uit het water zijn gered, hebben volgens de woordvoerder veel geluk gehad omdat de reddingsboten in de buurt waren. „In dit geval was de enige vluchtweg voor een paar mensen om in het water te springen. Het is anders levensgevaarlijk om dat te doen als de reddingsboten nog ver weg zijn. Je kan wegdrijven”, aldus de woordvoerder.

De meest voorkomende incidenten in de handelsvaart zijn volgens de KNRM ongelukken aan boord of zieke bemanningsleden die door de KNRM van het schip moeten worden gehaald. Ook wordt er vaak om medische assistentie gevraagd.

Het Panamese schip drijft stuurloos rond en het zal nog dagen duren voordat de brand volgens de kustwacht is geblust. Het schip was op weg vanuit Bremerhaven in Duitsland naar het Egyptische Port Said en heeft 2857 auto’s aan boord waarvan 25 elektrische auto’s. De brand zou ontstaan zijn op het voertuigendek, maar de oorzaak is nog niet bekend. Een van de 23 bemanningsleden is om het leven gekomen.