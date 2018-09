Afluisteren advocaat voorleggen aan minister

Dit erkent minister Plasterk in een brief aan strafrechtkantoor Seebregts & Saey in Rotterdam. Vijf advocaten van dit kantoor hadden zich beklaagd bij de minister over het afluisteren van hun gesprekken met cliënten.

Eerder ging de geheime dienst ook in de fout bij het aftappen van gesprekken van het Amsterdamse kantoor Prakken d’Oliveira. Beide kantoren staan terrorismeverdachten bij. Zo is André Seebregts de advocaat van hoofdverdachte Azzedine C. in de grote terreurzaak Context die volgende week start.

Het afluisteren van advocaten is wettelijk alleen toegestaan als de nationale veiligheid wordt bedreigd. In alle andere gevallen moet de geheime dienst de vertrouwelijkheid respecteren van gesprekken tussen advocaat en cliënt. Volgens de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) is die afweging in de meeste gevallen niet gemaakt. Plasterk noemt de „gedraging van de AIVD is op dit punt onbehoorlijk”.

Vertrouwen

De CTIVD heeft onderzoek gedaan naar ’illegale tappraktijken’ over de periode 11 september 2001 tot maart van dit jaar. Het aantal getapte gesprekken was ,,absolute aantallen beperkt”. Maar volgens Seebregts zegt dit niet zoveel: „De onderzoeksperiode omvat namelijk bijna 15 jaar, terwijl wij gedurende bijna 10 jaar daarvan geen "terreurverdachten" hebben bijgestaan. Om ons werk goed te kunnen doen, moeten wij vertrouwelijk met onze cliënten kunnen spreken. Daar heeft iedereen belang bij. Anders kunnen onschuldigen worden veroordeeld.”

Alle onterecht uitgewerkte tapverslagen moeten worden vernietigd.

Advocaat André Seebregts zegt ervan te zijn uitgegaan dat zijn kantoor werd afgeluisterd. Om die reden waren hij en zijn collega’s immer voorzichtig. Seebregts kreeg vorige week terrorismeverdachte Mohammed B. uit detentie. De rechtbank liet hem vrij, in afwachting van de uitspraak. Tegen de man is vier jaar geëist wegens voorbereiding terrorisme, maar volgens zijn advocaat is zijn cliënt een fantast.