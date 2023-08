Urenlange stankoverlast Tiel blijkt door aan aardgas toegevoegde geur

De veiligheidsregio benadrukt dat er geen aardgas is gemeten en dat alleen THT is gevonden. Het riool is heel de dag gespoeld en de geur is tegen het einde van de middag grotendeels verdwenen. Waar de stof vandaan komt, is onduidelijk. Daar wordt verder onderzoek naar gedaan.

Volgens de veiligheidsregio is de gemeten concentratie THT niet gevaarlijk, maar wel vervelend. Het advies is dan ook om niet in de stank te blijven staan of zitten.

De veiligheidsregio meldde ’s morgens vroeg dat in het centrum van Tiel een hinderlijke stank werd waargenomen. De lucht zat ook in het riool, waarop die is doorgespoeld. Een deel van het centrum werd afgezet en een geplande kofferbakverkoop moest worden verplaatst.