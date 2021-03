Binnenland

Man snelt met 214 kilometer per uur over N261 in Brabant

Een 26-jarige man uit het Noord-Brabantse Goirle scheurde zaterdagavond met 214 kilometer per uur in zijn Audi S3 over de N261 tussen Tilburg en Loon op Zand. Op deze weg geldt een maximale snelheid van 100 kilometer per uur.