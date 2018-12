Miljoenenschade door overstroming garage

In de garage stonden 150 auto's van deels zorgbehoevende, oudere bewoners van drie appartementengebouwen. Salvage gaat uit van een gemiddelde waarde van 20.000 euro per auto. Alle wagens zijn total loss. Een sleepbedrijf haalt de wagens dinsdag uit de garage.

In de garage bood zijn ook 165 kelderboxen van bewoners. De inhoud van die kelderboxen moet eveneens als verloren worden beschouwd. Ook hebben lift- en waterpompinstallaties zoveel schade opgelopen dat ze vernieuwd moeten worden. Als de garage weer droog en leeg is, zijn ook alle deuren en het schilder- en stucwerk aan vervanging toe.

Hoewel het water dinsdagochtend uit de garage verdwenen leek, is een rioolreinigingsbedrijf dinsdagmiddag toch nog steeds aan het pompen. „Er komt steeds water uit kelderboxen. Putten zitten verstopt. De garagevloer is bedekt met een dikke laag drek, zand, klei en modder. Bewoners mogen voorlopig echt niet in de parkeergarage, dat is veel te gevaarlijk”, zegt de man van Salvage.

Wie moet opdraaien voor de enorme schade was dinsdag nog onduidelijk. Bewoners van de appartementen wijzen naar de gemeente Nijmegen, die onderhoud zou hebben verzuimd. Maar op het terrein van het wooncomplex is ook een bouwbedrijf aan het werk. Er kan ook nog sprake zijn van overmacht, want de garage overstroomde als gevolg van extreem veel regen, aldus Salvage.