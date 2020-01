’Duidelijke toename’ van Nederlandse boeren die naar buitenland willen

Actievoerders trokken vanuit het hele land over de snelwegen richting Den Haag en het mediapark. Ⓒ ANO

Amsterdam - Steeds meer boeren overwegen om hun bedrijf in Nederland te verkopen en in het buitenland opnieuw te beginnen. Zeker door de recente stikstofproblemen vragen velen zich af of hun toekomst nog wel in Nederland ligt.