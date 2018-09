Tweede dode door rellen Kiev

OEKRAINE

KIEV (ANP) - De gewelddadige protesten in de Oekraïense hoofdstad Kiev hebben dinsdag een tweede militair het leven gekost. Het lid van de nationale garde overleed dinsdag in het ziekenhuis aan verwondingen die hij een dag eerder had opgelopen toen een granaat ontplofte bij gevechten tussen betogers en de oproerpolitie. Maandag overleed ook al een militair. Zo'n 130 mensen liggen nog in het ziekenhuis, zes van hen zijn levensgevaarlijk gewond. Achttien mensen die maandag werden aangehouden zaten dinsdag nog vast.

Betogers belaagden maandag het parlementsgebouw tijdens een stemming in het Oekraïense parlement over decentralisatie. Zo'n 3000 mensen betoogden tegen de wetswijziging die onder meer de opstandige regio Donbass in het oosten autonomie verleent. Het wetsontwerp kreeg maandag in eerste lezing wel een meerderheid in het parlement, maar er volgt nog een stemming.