Staat in beroep tegen CO2-uitspraak

Binnen het kabinet en tussen de regeringspartijen VVD en PvdA bestaat overeenstemming dat het gaat om een zeer principiële zaak waarbij bekeken moet worden of de rechter met zijn vonnis niet op de stoel van de politiek is gaan zitten. Volgens Mansveld zet het kabinet vraagtekens bij de manier waarop de rechtbank het kabinetsbeleid toetst.

De rechter verklaart internationale verdragen tussen landen rechtstreeks van toepassing op de inwoners van Nederland en stelt ambities die landen met elkaar afspreken voor de toekomst vandaag al als ondergrens van zorgvuldig beleid vast, aldus Mansveld.

Het kabinet vraagt daarom het oordeel van een hogere rechter over de manier waarop de rechtbank het begrip 'zorgvuldigheid' invult. Mogelijk zal het kabinet tot aan de Hoge Raad doorprocederen.

Dat neemt niet weg dat er wel een rechterlijke uitspraak ligt en dat hoger beroep geen opschortende werking heeft. Daarom wordt al wel begonnen met de uitvoering van het vonnis en worden extra milieumaatregelen voorbereid.

De zaak tegen de Staat werd aangespannen door klimaatorganisatie Urgenda, samen met bijna negenhonderd mede-eisers. De Haagse rechtbank oordeelde eind juni dat de Nederlandse overheid ervoor moet zorgen dat in ons land de uitstoot van het broeikasgas CO2 in 2020 met zeker 25 procent is teruggedrongen ten opzichte van het jaar 1990.

Volgens de rechter heeft de Staat een zorgplicht voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De rechter zei dat in Nederland de CO2-reductie volgens het huidige beleid onder de 17 procent zou blijven.

Regeringspartijen VVD en PvdA steunen het besluit van het kabinet. „Ik vind het te billijken dat hoger beroep wordt aangetekend om redenen van rechtszekerheid en jurisprudentie”, laat Jan Vos (PvdA) weten. „Wat mij betreft was het niet nodig geweest, maar ik begrijp het wel.” De VVD had sterk aangedrongen om in hoger beroep te gaan.

GroenLinks spreekt van een „ontluisterende brief”. Het kabinet doet volgens de partij volstrekt onvoldoende tegen het klimaatprobleem. D66 snapt dat het kabinet duidelijkheid wil over de rol van de rechter, maar vindt dat het in cassatie moet gaan bij de Hoge Raad omdat dan alleen de rol van de rechter wordt bekeken.