Parkeergarage Nijmegen leeggepompt

Netbeheerder Liander is dinsdagmorgen vroeg aan het werk gegaan om de elektrische installaties weer aan de praat te krijgen. Die vielen uit door de overstroming en daardoor werken liften in drie appartementengebouwen niet. Ook de watervoorziening op de bovenste verdiepingen is uitgevallen. Voor de oudere bewoners is extra hulp ingeschakeld. Woingstichting Portaal en ZZG Zorggroep bekijken dinsdag of er nog andere maatregelen nodig zijn.

Over de schade is nog niets te zeggen, aldus Portaal. De 130 auto's in de garage zijn total loss.