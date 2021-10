Kabinet heeft nog geen besluit genomen over welke Afghanen naar Nederland mogen komen

Minister Knapen zegt dat er vrijdag nog geen besluit is genomen in de ministerraad over wie wel en niet op het vliegtuig naar ons lang mag komen. Ook aantallen zijn nog ongewis. „Hier zijn wij druk mee bezig”, zegt hij. Knapen belooft de Tweede Kamer evenwel spoedig te informeren. „Het is echt een heel ingewikkeld onderwerp. En als u straks ziet waarmee we gaan komen zult u ook vaststellen dat het echt een ingewikkelde kwestie is.”

Bekijk ook: Kamer worstelt met evacueren en asiel verlenen Afghanen

Worsteling

Volgens de zogenoemde motie-Belhaj moeten Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt aangemerkt worden als ’systematisch vervolgde groep’, en hebben ze daardoor recht op evacuatie naar en uiteindelijk ook asiel in Nederland. Ook hun ’kerngezinnen’ mogen mee. Maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Want hoe definieer je het ’kerngezin’, maak je daar uitzonderingen op voor schrijnende gevallen, en hoeveel mensen kan ons land überhaupt aan? Daarover is in het kabinet een worsteling gaande, blijkt uit onderzoek van deze krant. Tot op heden is ook onduidelijk hoe groot de groep evacuees zou worden.

Vorige week luidde staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) de noodklok. Zij ziet dat de opvanglocaties voor asielzoekers in Nederland overstromen. Zij blunderde echter door te waarschuwen voor een instroom van 100.000 Afghanen. Zo hoog loopt het aantal niet op, klinkt het sussend vanuit hulporganisaties. Zij spreken van enkele honderden, tot aan een paar duizend mensen. Bij coalitiepartijen klinken aantallen tussen de 1000 en 2000.