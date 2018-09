Een spoedreparatie op de A12 (Utrecht-Arnhem) heeft dinsdagochtend bij Wageningen gezorgd voor vertraging. Tussen Wageningen en Oosterbeek was in beide richtingen de linkerrijstrook afgesloten, meldden de ANWB en VerkeersInformatieDienst (VID) en dat leidde in de richting Utrecht tot een file van zo'n 13 kilometer.