Ziekenhuizen zien grootste afname aantal Covid-patiënten in week, daling nieuwe coronagevallen zet verder door

Daling coronapatiënten op ic’s zet door, ook minder besmettingen

Op tweede pinksterdag liggen er minder dan 600 coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares. Dat is voor het eerst sinds 19 maart. Het totaal aantal coronapatiënten dat op maandag in de ziekenhuizen is opgenomen is met 1695 bezette bedden niet zo laag geweest sinds 11 december 2020, blijkt uit ...