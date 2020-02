Man vindt kies in maaltijd

Maar ondanks de bizarre vondst, is een woordvoerder van het restaraurant zich van geen kwaad bewust. „De inspecteur heeft al onze werknemers gecheckt of ze een kies misten, maar dat is niet het geval. We weten niet waar de kies vandaan kwam. Als het nodig is, willen we allemaal een dna-test doen. De inspectie heeft bewezen dat er niets mis is met de hygiëne in ons restaurant.”

David en zijn vrouw Stephanie hebben een gratis maaltijd aangeboden gekregen, maar hebben alleen het geld geaccepteerd dat ze voor het eten betaald hebben.

Hoe de kies in het eten van David terechtgekomen is, is onduidelijk. Voor het restaurant heeft het incident geen gevolgen, ze behouden hun positieve beoordeling op het gebied van hygiëne.