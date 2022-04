Premium Het beste van De Telegraaf

En zullen die troepen ooit moeten vechten? NAVO wil volledige strijdmacht sturen naar oostgrenzen: is dat nodig?

Door Jeroen Deblaere Kopieer naar clipboard

Archiefbeeld 30 maart 2022: Amerikaanse legervoertuigen komen aan in de haven van Vlissingen. Het marineschip Cape Washington en het civiele transportschip Arc Endurance meren aan in de haven. Pantservoertuigen en tanks worden overgeladen voor transport. Ⓒ ANP

De NAVO werkt aan een volledige strijdmacht die het aan zijn oostgrens kan stationeren. Dat heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg gezegd in een interview met The Sunday Telegraph. Wat moeten we daar nu weer van denken? Is een inval realistisch?