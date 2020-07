Eerste hond met corona sterft na drie maanden ziekte

Volgens National Geographic is de viervoeter op 11 juli ingeslapen nadat hij bloedproppen begon op te hoesten.

De hond kreeg in april ademhalingsproblemen nadat zijn baasje eerder al het coronavirus had opgelopen. In mei werd het dier positief getest op het virus.

Buddy, uit de staat New York, was de eerste hond in de Verenigde Staten die positief werd getest. Destijds werd niet bekend gemaakt om welke hond, of welke eigenaren, het ging.

Rol in verspreiding

Volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) is er geen bewijs dat honden een significante rol spelen in de verspreiding van het virus. In de database van bevestigde gevallen staan twaalf honden, tien katten een tijger en een leeuw geregistreerd.

Het is echter niet bekend of de hond is gestorven aan het coronavirus. Bloedonderzoeken wezen uit dat de hond waarschijnlijk ook een vorm van kanker had.