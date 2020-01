Live: man ontkent ontucht met in zomer 2018 vermiste Haagse meisje

Onze verslaggeefster Saskia Belleman is aanwezig in de rechtszaal. Volg haar live-verslag onderaan dit bericht.

Het Haagse meisje zat in een zorginstelling in Harreveld (Gelderland), maar was het weekend van haar verdwijning op bezoek bij haar ouders in Den Haag. Ze zou bij vrienden op bezoek gaan, maar kwam daar nooit aan. Het meisje werd twee weken later, begin september 2018, in Den Haag teruggevonden.

Daarbij werden twee mannen opgepakt. De tweede verdachte is recent overleden, nog voordat hij kon worden vervolgd.