OM eist jaar cel voor ontucht met vermist Haags meisje

Onze verslaggeefster Saskia Belleman is aanwezig in de rechtszaal. Volg haar live-verslag onderaan dit bericht.

P. ontkent de ontucht maar geeft toe dat hij seks met het meisje heeft gehad. Hij dacht naar eigen zeggen dat ze achttien jaar was, vertelde hij woensdag in de rechtbank in Den Haag. Het meisje had verklaard dat ze wel degelijk haar echte leeftijd had verteld. Overigens had P. ook over zijn leeftijd gelogen, hij had gezegd dat hij 22 jaar was.

Het meisje zat in een zorginstelling in Harreveld (Gelderland), maar was het weekend van haar verdwijning op bezoek bij haar ouders in Den Haag. Ze zou bij vrienden op bezoek gaan, maar kwam daar nooit aan. Het meisje werd twee weken later, begin september 2018, in Den Haag teruggevonden. Daarbij werden twee mannen opgepakt.

De tweede verdachte is recentelijk overleden, nog voordat hij kon worden vervolgd. Het meisje en P. verbleven destijds in zijn woning, waar ook een hennepkwekerij werd aangetroffen. De officier van justitie zei dat hij "zelden een smerigere woning had gezien". "Er lag een vies matras op de grond en het stonk er enorm", zei hij.