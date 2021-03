Twee doden na instorten balkon nieuw hotel in Luik

Ⓒ ANP/HH

LUIK - Een man en een vrouw zijn overleden na de instorting van een balkon op de derde verdieping van een nieuw hotel in de Belgische stad Luik. Het incident was zondag aan het eind van de middag. De 67-jarige man overleed ter plaatse, de vrouw van 47 jaar is later in het ziekenhuis aan haar verwondingen bezweken, maakte het Openbaar Ministerie maandag bekend.