Ronselverbod Schiphol niet te handhaven

Donderdag dient bij de Haarlemse voorzieningsrechter een kort geding over Schiphol’s hoofdpijndossier. Het aangespannen proces kent een opschortende werking van het verbod, waardoor handhaving van het taxironselverbod tot de uitspraak van de rechter onmogelijk is.,,Hoewel we overtuigd zijn dat het verbod onrechtmatig is, kunnen we bij een eventuele nederlaag nog meerdere malen in beroep", dat stelt Oussama Mdaghri namens de stichting Taxi Eenheid, waarin 98 ’taxironselaars’ zich hebben verenigd, triomfantelijk. Zodoende kan het nog maanden, zo niet jaren, duren alvorens de gemeente Haarlemmermeer, waaronder Schiphol valt, juridische grond heeft de taxironselaars te kunnen verbannen.

Ⓒ ANP

De opgeschorte handhaving is een bittere pil voor staatssecretaris Dijksma, die afgelopen maanden meermaals aangaf ’helemaal klaar te zijn’ met de taxironselaars. Het bewoog haar om vanuit haar departement juridische ondersteuning te detacheren aan de gemeente Haarlemmermeer om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen. De gemeente dacht daarin met een specifiek ’aanwijsbesluit’ voor het plein tegenover Schiphol Plaza te zijn geslaagd en kondigde vorige week aan vanaf morgen hard te zullen handhaven. Trots liet het vorige week beveiligers flyers uitdelen, waarin aangekondigd werd dat vanaf morgen taxironselaars flinke boetes of zelfs in beslagname van hun auto boven het hoofd hing wanneer zij ondanks het verbod door zouden gaan met het aanbieden van taxiritten.

Ergernis

Een woordvoerster van Schiphol noemt de ontstane situatie ’teleurstellend’. Burgemeester Theo Weterings van de gemeente Haarlemmermeer: „Wij hebben kennis genomen van het kort geding en het feit dat het aanwijsbesluit tot dat moment is opgeschort.”

De soms agressieve taxironselpraktijken voor Schiphol Plaza zijn al jaren een bron van grote ergernis. Met name vanuit de toeristische sector klinkt frustratie dat bezoekers aan ons land op Schiphol vaak door tientallen ronselaars worden belaagd in een poging hun diensten aan te bieden tegen een lagere ritprijs. Schiphol poogt met omroepberichten, grondstickers, beveiligers en gastvrouwen toeristen te dirigeren naar de rij met taxi’s die een betaalde vergunning bij de luchthaven hebben afgenomen. Het zorgt vaak voor verwarrende situaties bij toeristen, die zich door een onduidelijke haag van zowel beveiligers met gele hesjes en taxironselaars, gekleed in hesjes met ’official taxi’, moeten worstelen.