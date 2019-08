Extra beveiliging campus Wageningen

Zaterdagnacht vielen drie mannen een 22-jarige studente aan in de buurt van een studentencomplex. Ze sprongen uit de bosjes en bedreigden haar met een wapen. De vrouw raakte lichtgewond. Een weekend eerder werd op dezelfde locatie een 21-jarige vrouw beroofd van haar tas. Ook werd die week een vrouw nabij de campus aangevallen door een man met een bivakmuts die volgens het slachtoffer een grote stok in zijn hand had.

Door de incidenten siddert de studentenstad. Verenigingen roepen studenten zelfs op om ’s avonds niet alleen over straat te gaan. De bewakingsdienst van de universiteitsgebouwen gaat extra patrouilleren en meer mensen inzetten, terwijl bewakers nu ook rondom de bewoonde complexen nadrukkelijker gaan surveilleren. Momenteel onderzoekt de politie nog of er een verband bestaat tussen de drie incidenten.