Geen voorrang voor kinderopvang bij coronatest

Van ’t Wout ziet het probleem en zou pedagogische medewerkers in de kinderopvang ook graag voorrang geven bij het testen, aldus een woordvoerder van de bewindsman. Maar door de beperkte testcapaciteit is dat echter niet mogelijk.

„We zoeken samen met de sector, binnen de huidige mogelijkheden, naar oplossingen”, aldus de woordvoerder. Het gaat dan om het voorkomen dat de kinderopvang groepen tijdelijk moet sluiten vanwege tekort aan personeel door uitval.

De brancheorganisatie laat in een verklaring weten nogmaals haar teleurstelling te hebben geuit. Ze hebben er op gewezen dat ook leraren en zorgmedewerkers gebruik maken van kinderopvang en niet kunnen werken als de kinderopvang dicht is.

„We hebben gezamenlijk gezocht naar oplossingen, zoals herinvoering van de coulance in het toezicht zoals deze ook in maart gold. We hopen dat daar deze week duidelijkheid over komt”, aldus de verklaring. Over twee weken is er opnieuw een gesprek.

Regeringspartij D66 heeft een motie ingediend in de Tweede Kamer om de kinderopvang ook voorrang te geven bij het testen. Daar wordt binnenkort over gestemd.