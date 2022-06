Drie aangiftes van mogelijk prikincident Haags festival

De man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van mishandeling. Hij zou meerdere vrouwen tijdens het festival in het Zuiderpark met een injectienaald in het lichaam hebben gestoken. Bij zijn aanhouding bleek hij een naald bij zich te hebben. Geen van de vrouwen is buiten bewustzijn geweest.

Wat er in de spuit zat, is nog niet bekend en wordt momenteel onderzocht.