17-jarige zwaargewond bij inbraakpoging in Haarlem

De politie werd rond 01.15 uur gewaarschuwd dat in een restaurant aan het Reinaldapad in Haarlem een vuurwerkbom was afgegaan en er werd ingebroken. Agenten troffen er twee jongens aan die op de grond lagen. Een van hen, de 17-jarige, was zwaargewond.

De andere jongen, een 15-jarige Haarlemmer, is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De voorgevel van het pand is zwaar beschadigd. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.