Trump gaat miljoenen illegalen uitzetten

Er zijn naar schatting twaalf miljoen migranten illegaal in de VS. Zij zijn vooral afkomstig uit Mexico en Centraal-Amerika. Trump verklaarde dat Guatemala „klaar is” om een overeenkomst met de VS te sluiten over het opnemen van migranten.

Eerder deze maand sloten de VS en Mexico een overeenkomst over migratie. Mexico zal de grens met Guatemala versterken om migranten tegen te houden. Verder beloofde het land migranten uit Centraal-Amerika op te nemen tot hun asielaanvraag is behandeld door rechtbanken in de VS.

De mededeling van Trump komt kort voordat hij dinsdag in de staat Florida zijn campagne aftrapt voor de komende presidentsverkiezingen.