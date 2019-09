Gevluchte moordenaar van Danny (12) in Nederlandse cel

Een arrestant in het cellencomplex van een politiebureau. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

SCHIPHOL - De 36-jarige Britse moordenaar van de 12-jarige Danny, die in 2010 in Breda werd doodgeschoten, is woensdag door Colombia uitgeleverd aan Nederland en zit nu hier in de cel. De Brit hield zich de afgelopen jaren in het Zuid-Amerikaanse land schuil onder een valse identiteit, maar justitie kwam hem vorig jaar op het spoor toen hij zijn ouders op bezoek kreeg.