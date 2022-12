NVWA doet onderzoek naar mishandelde varkens na beelden

NVWA laat weten dat het gaat „om stuitende beelden” en dat „deze wijze van omgaan met varkens volstrekt onacceptabel” is. De autoriteit gaat de beelden bekijken. „Als we bedrijven of personen kunnen identificeren dan gaan we waar we kunnen ook handhaven, want het getoonde gedrag is niet acceptabel en laat zien dat het in de sector nog zeker niet overal goed gaat”, zegt de woordvoerder.

NVWA laat weten dat een stroomstootwapen bij vervoer van varkens „bij hoge uitzondering en onder strikte voorwaarden gebruikt mag worden.” Op de beelden is te zien dat zogeheten elektrische prikkers „structureel en op onjuiste wijze worden gebruikt. Bijvoorbeeld op de gevoelige delen van het varken en ook in situaties waarin het varken geen ruimte heeft om zich voort te bewegen.” Ook is te zien dat gewonde dieren op transport worden gezet die niet vervoerd mogen worden.

Varkens in Nood is een petitie gestart voor een volledig verbod op het gebruik van stroomstootwapens op dieren. „De veesector overtreedt op schandalige wijze de wet en veroorzaakt daarmee ernstig leed. De minister moet veel strenger handhaven en zich inzetten voor volledig Europees verbod op tasers”, meldt directeur Frederieke Schouten.

De dierenrechtenorganisatie concludeerde in februari dat het nog altijd slecht gesteld is met het dierenwelzijn in sommige slachthuizen. Vooral bij het bedwelmen en doden van varkens gaat het vaak mis en er is te weinig toezicht op de slachthuizen, aldus de organisatie.