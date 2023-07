LIVE | OM eist 240 uur werkstraf en één dag cel tegen acteur Thijs Römer in zedenzaak

Volg de laatste berichten van rechtbankverslaggever Saskia Belleman onderaan dit artikel.

De 44-jarige acteur wordt ervan verdacht zich tussen 2015 en 2017 schuldig te hebben gemaakt aan online zedendelicten met drie meisjes die destijds minderjarig waren. Römer was dinsdag zelf aanwezig in de rechtbank in Assen, waar hij toegaf „een grens over” te zijn gegaan.

De acteur zei ’wel eens een dickpic te hebben gestuurd tijdens nachtelijk chatten’, ook gaf hij tips voor zelfbevrediging. „Zij was 14, ik veel ouder en ook nog een bekende acteur. Dat heb ik toen niet in ’t oog gehad.”

Een van de meisjes zou Römer een foto in lingerie hebben gestuurd, maar daar nam hij volgens haar geen genoegen mee. Het moest een naaktfoto zijn, vertelde ze. De acteur zegt van niets te weten. Een tiener die ging figureren bij de serie Moordvrouw zegt een dag van tevoren een foto van zijn geslachtsdeel toegestuurd te hebben gekregen. „Ik had paniek. Ik dacht, wat moet ik hiermee? Ik was 16.”

De meiden in kwestie waren eerst groot fan van hun idool, of waren zelfs verliefd. Maar dat veranderde na verloop van tijd toen ze beseften dat ze niet de enige waren die met hem contact hadden. „Ik kreeg door dat er niet echt een kans was op iets.” Ze liet hem weten dat ze alleen nog ’normaal’ contact met hem wilde hebben. Niet meer over seks. „Toch ging hij door.”

Volgens Römer ging het niet goed met hem ten tijde van de appgesprekken. Hij verkeerde in een huwelijkscrisis en voelde zich „leeg en eenzaam”, waarop hij voorgesteld zou hebben om samen te masturberen.

De zaak dient in Assen omdat twee van de drie vermeende slachtoffers in de regio Noord-Nederland wonen. Römer is dinsdagochtend vroeg - in blauw pak, met zonnebril op - samen met zijn ouders via de achteringang bij de rechtbank verschenen. Hij wordt bijgestaan door advocaat Wikke Monster. Er is grote belangstelling voor de zaak. Behalve in de zittingszaal, is er ook een videozaal waar de media en belangstellenden alles kunnen volgen. „Tijdens het politieverhoor werd er een bak informatie over me heen gegooid, ik had geen idee wat me te wachten stond”, zei Römer tegen de rechter.

De voorzitter wilde weten wat een man van 37 jaar doet in een appgroep met twee meisjes van 14 en 15, die zelf zeiden smoorverliefd te zijn op de acteur. „We keken tegen hem op.” Ze voelden zich bijzonder door het persoonlijke contact. De acteur gaf toe dat er over „seksualiteit, over masturbatie”, is gesproken. Römer heeft zelf alle berichten die werden uitgewisseld verwijderd („Ik ben een enorme wisser.”) Hij zou daar ook toe hebben aangedrongen bij de betrokken meisjes. „Ik ben natuurlijk best wel een bekende persoon. Ik dacht, dit moet niet in de openbaarheid komen”, zegt hij daarover.

’Dwingend’

Een van de vermeende slachtoffers zei dinsdagochtend dat ze is gedwongen om foto’s, filmpjes en spraakberichten aan de acteur te sturen. Römer zou hebben uitgelegd hoe ze het best zichzelf kon bevredigen. Een meisje vertelde tegen de politie dat ze dat vervolgens moest laten zien via FaceTime. „Hij kon best dwingend zijn.”

Römer ontkent dat er in het contact sprake is geweest van dwang. Ook zegt hij dat er geen seksueel getinte foto’s, filmpjes of spraakberichten zijn gemaakt of uitgewisseld. „Ik had absoluut niet het gevoel dat ik iets strafbaars deed”, aldus Römer, nadat de rechter vroeg of hij weet dat het (online) aanzetten van minderjarigen tot ontuchtige handelingen strafbaar is. Sinds het begin van de MeToo-beweging heeft iedere bekende man zich wel eens afgevraagd of er in het verleden iets was gebeurd dat op hem kon terugslaan, vertelt Römer. „Dat heb ik uiteraard ook gedaan, maar ik heb nooit gedacht aan deze meisjes. Deze gebeurtenissen.”

Römer zegt zich niet te kunnen herinneren hoe hij voor het eerst in contact kwam met de minderjarige Nena. Hij werd vaak benaderd door meisjes die een foto of handtekening van hem wilden. „Zoals fans doen. Ze kwamen liever voor Wendy van Dijk, maar ook zeker voor mij”, zei hij in de rechtbank. „Dat hele appen had überhaupt niet moeten gebeuren. Het privécontact had ik onmiddellijk af moeten kappen. Ik had meteen moeten zeggen dat ik het prima vond om een handtekening te geven, of elkaar te ontmoeten in een openbare gelegenheid.”

Spreekrecht

Twee van de drie vrouwen die aangifte hebben gedaan zijn fysiek in de rechtbank in Assen aanwezig. Ze maken beide gebruik van hun spreekrecht, de een in de zaal, de ander achter gesloten deuren. De verklaring van het derde slachtoffer wordt voorgelezen door haar advocaat.

Römer had vooraf gevraagd dat er geen beelden en geluidsopnamen van hem mogen worden gemaakt. Hij kan dan naar eigen zeggen niet vrijuit spreken. De rechter is daarin meegegaan.

De aanleiding voor het politieonderzoek was een telefoontje van Nena vorig jaar met de politie. Ze vertelde over „vervelende ervaringen met een bekende Nederlander.” Het Openbaar Ministerie maakte in november bekend Römer te vervolgen voor delicten die plaats zouden hebben gevonden tussen eind 2015 en 2017.

Sociale media

Römer raakte vorig jaar in opspraak toen een 20-jarige vrouw hem via Twitter beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag toen ze 14 jaar was. De acteur weersprak die beschuldigingen destijds. „Het verhaal over een toentertijd 14-jarig meisje waarmee ik grensoverschrijdend contact zou hebben gehad, gaat mij als vader van een tienerdochter en weldenkend mens echter een brug te ver”, schreef de acteur op Twitter. De vrouw liet later weten spijt te hebben dat ze haar beschuldigingen via Twitter had gedeeld, maar nam die niet terug. Zij is een van de drie vrouwen die aangifte deed tegen de acteur.

Een ander meisje dat aanvankelijk geen aangifte wilde doen, „begon te koken van woede” toen ze „de publieke ontkenning van Thijs op Twitter” voorbij zag komen, vertelt ze.

Op werkgebied is het sinds september stil rond acteur Römer. Via zijn management maakte hij toen bekend zijn agenda „voor de komende tijd” leeg te hebben gehaald. De acteur gaf als reden dat hij het afgelopen jaar te veel had gewerkt en daarom rust nam.