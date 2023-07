Verslagen Thijs Römer: ’Ik wilde ze alleen maar een goed gevoel geven’

Volgens officier van justitie Henk Mous maakte de acteur zich schuldig aan het „seksueel inkapselen van jonge meisjes die daar nog lang niet aan toe waren.” Hij eiste de maximale taakstraf van 240 uur, en negentig dagen gevangenisstraf, waarvan 89 voorwaardelijk. Dat betekent dat Römer wat de officier betreft niet de cel in hoeft, omdat de ene dag celstraf die overblijft kan worden weggestreept tegen de tijd die de acteur tijdens de verhoren vastzat op het politiebureau.

De digitale ontucht speelde zich af tussen november 2015 en november 2017. Een van zijn slachtoffers, de destijds 14-jarige Nena, raakte getriggerd door het The Voice-schandaal en riep de acteur in mei 2022 via Twitter ter verantwoording.

Furieus

Römer reageerde furieus. „Een brug te ver”, noemde hij de aantijgingen. Hij dreigde zelfs met juridische stappen. Nena kreeg bovendien van andere Römerfans een enorme hoeveelheid bagger en zelfs doodsbedreigingen over zich heen. Maar ze bleek niet de enige. Er meldden zich meer jonge vrouwen bij de politie, van wie er twee ook aangifte deden.

Bij de politie gaf Römer na een aanvankelijke ontkenning nu ook wel toe dat hij over de grens is gegaan. „Zij was 14”, zei hij over het meisje dat hem vorig jaar ter verantwoording riep via Twitter. „Ik was veel ouder en ook nog een bekende acteur. Dat heb ik toen niet in ’t oog gehad.” Hij wilde nu zijn verantwoordelijkheid nemen, zei Thijs Römer. „Maar dat is iets anders dan bekennen wat ik niet heb gedaan.”

Thijs Römer met advocaat Monster. Ⓒ Illustratie: Petra Urban

Hij leed aan een gevoel van leegte na zijn scheiding van actrice Katja Schuurman, vertelde Römer. „Dat probeerde ik op te vullen met sekstalks. Ik zeg niet dat ik mezelf erover op de schouder sla. Integendeel. Ik geneer me kapot. Het enige dat ik wilde was Nena een goed gevoel geven. Mijn psychologe zegt dat ik teveel als hulpverlener in het verhaal ben komen te staan. Ik had het zelf niet zo gezien, maar het is het woord dat het beste klopt.”

Prettig gespreksonderwerp

Bovendien, acteurs spreken onder elkaar veel over seks, zei Römer. „Dat doe ik met meer mensen heel makkelijk. Omdat ik het een prettig gespreksonderwerp vind.”

En misschien komt het ook wel door zijn Amsterdamse opvoeding waarin aan de keukentafel open werd gesproken over seks, dat hij zich niet realiseerde welke indruk het maakte op de meisjes van destijds 14, 15 en 16. „Voor mij betekende het niks. Maar ik kan me voorstellen dat het voor hen een zwaardere lading had.”

De destijds 37-jarige Thijs Römer gaf de meisjes ’vingertips’ in een appgroep die de naam ’douchen’ had. Römer: „Je kan toch gewoon een gesprek over masturberen hebben? Zo van, hier is de clitoris, daar de vingers. Dat. Zwaarder is het niet. Een vrolijk gesprek over seks. Ik kan me daar geen opgewonden of erotisch gevoel bij herinneren. Ik had absoluut niet het gevoel dat ik iets strafbaars deed.”

Idool

Nena vertelde aan de rechtbank dat ze zich „simpelweg geliefd en gehoord wilde voelen.” Het soort aandacht krijgen dat ze niet kreeg van een drankzuchtige vader en een hardwerkende moeder. Aandacht die ze onverwacht wel kreeg van haar idool, acteur Thijs Römer. Alleen bleef het niet beperkt tot vaderlijke aandacht. „Ik was veertien. Veertien, Thijs”, zei Nena. „Ik was niet alleen mega fan van jou, ik werd verliefd op je. Tegelijkertijd was je een vaderfiguur.” Ze vertelde hoe Römer haar vroeg om naaktfoto’s te sturen. „Je blokkeerde mij als ik dat niet wilde. Dan raakte ik in paniek, was bang dat ik je kwijtraakte.”

Het tweede slachtoffer was 15 jaar oud en „hunkerde naar liefde. Daar heb jij misbruik van gemaakt”, zei ze via haar advocate Maartje Schaap.

Volgens advocate Wikke Monster heeft Römer zich misschien „fout en onfatsoenlijk gedragen. Maar niet strafbaar.” Ze wees erop dat hard bewijs ontbreekt. Er zijn geen naaktfoto’s en video’s gevonden. En ze vroeg de rechtbank er rekening mee te houden dat Römer al zwaar gestraft is. Door het publiek is hij al veroordeeld, „daar komt hij nooit meer vanaf. Er is geen aspect van zijn leven dat niet is geraakt, zijn carrière is verwoest. Hij is uit films geknipt, opdrachten zijn opgedroogd. Hij zal ook in de toekomst vermoedelijk een paria blijven binnen de filmindustrie.”

Uitspraak 8 augustus.