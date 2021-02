Jeugdzorg naar rechter voor uitlevering Mees

De kinderen doken na het overlijden van hun moeder Miriam dit jaar op in Oostenrijk. Jeugdzorg heeft een rechtszaak aangespannen en hoopt de jongen in Nederland te krijgen, meldt De Limburger.

De zaak dient donderdag in Kitzbühel. Opvallend is dat alleen voor Mees een ’verzoek tot teruggave’ is ingediend. Voor Floor gelden vanwege haar leeftijd andere wettelijke regels. Ook wordt ze in april volwassen. Ze valt dan niet meer onder de voogdij van jeugdzorg.

Jeugdzorg stelt voor de rechter ernstige zorgen te hebben over de ontwikkeling van de kinderen. Dat blijkt uit het uitleveringsverzoek dat De Limburger heeft ingezien. Eind januari werd het verzoek gedaan Mees naar Nederland te halen. Die zou dan in een instelling van jeugdzorg opgenomen worden om „hulp te krijgen bij traumaverwerking.”