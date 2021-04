Vijf jonge pedojagers voor de rechter

Premium Binnenland

Kogelregen Den Helder: ’Gerichte aanslag’

Kogelgaten in muren, een houten schot voor een verbrijzeld raam en verontwaardigde omwonenden. Het rumoer aan de Helderse Steengracht is een dag na de kogelregen nog niet verstomd. „Het is een gerichte aanslag geweest op een van de twee drugspanden in de straat.”