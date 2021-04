Volg live: vijf jonge pedojagers voor de rechter

Buitenland

Man (21) valt uit raam en overlijdt na politie-inval op coronafeestje

Een 21-jarige man uit Deurne is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen bij een politiecontrole in een Antwerps hotel. „De aanwezigen probeerden zich te verstoppen”, zegt het Belgisch parket. „Een 21-jarige man kroop daarvoor uit het raam en is naar beneden gevallen.” Antwerps burgem...