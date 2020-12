Visser (60) hoeft nooit meer te werken na vondst peperduur walvisbraaksel

De wasachtige brokken worden ook wel ’drijvend goud’ genoemd, omdat ze worden gebruikt als grondstof voor peperdure parfums. Op beelden is te zien dat de visser een aansteker bij de vondst houdt, waarna het begint te smelten.

Het brok weegt ruim 100 kilo en trok de aandacht van Suwannasang toen hij op het strand aan het werk was. Al snel ontdekte hij dat het niet om een ’gewoon’ stuk steen ging. Volgens Aziatische media kan de waarde van de vondst - afhankelijk van de kwaliteit van het ambergrijs - oplopen tot maar liefst 2,5 miljoen euro. De visser heeft al een voorlopige overeenkomst met een handelaar en is nu vol spanning in afwachting van een oordeel van deskundigen over de kwaliteit.

Uit angst voor een mogelijke diefstal van het ambergrijs, is Suwannasang naar de politie gestapt om de vondst veilig te stellen.

Zoet en zilt

Het goedje zou een kenmerkende zoete en zilte geur hebben. De geur wordt ook nagebootst met verschillende synthetische stoffen.

Zo’n één op de honderd potvissen produceren het kostbare ambergrijs. Ⓒ AFP

Ambergrijs is volgens het Nederlandse natuurmuseum Ecomare ’een vetachtige substantie die in de darm van potvissen wordt afgezet tegen scherpe voorwerpen zoals inktvisbekjes’. Het zou een lichaamseigen stof van de potvis zijn. Dankzij ambergrijs blijft de geur van dure parfums lang hangen. De zeldzame stof wordt niet vaak gevonden en is daarom zeer kostbaar. Slechts één op de honderd potvissen zou de ophoping ontwikkelen. De dieren zouden het ambergrijs ook kunnen uitbraken.

In een gestorven potvis die in 2013 op Texel aanspoelde werd 83 kilo ambergrijs gevonden. Ecomare heeft de vondst destijds voor een flink bedrag verkocht aan de parfumindustrie. De opbrengst kwam ten goede aan de doelstelling van Ecomare.