Uitvaartcentrum verkocht lichaamsdelen van slachtoffers door zonder medeweten familie

Het doorverkopen van lichaamsdelen aan medische instellingen deed Megan Hess met haar moeder. Zij moet 15 jaar de cel in. Familieleden waren niet op de hoogte van deze praktijken die tussen 2010 en 2018 plaatsvonden.

De dochter en moeder runde een uitvaartcentrum in Montrose, Amerika. Ze werden in 2020 gearresteerd voor postfraude en het illegaal vervoeren van gevaarlijke stoffen.

Het tweetal bood geïnteresseerden aan om lichamen te cremeren voor rond de 1000 euro, maar in veel gevallen vond een crematie nooit plaats. Familieleden kregen as die niet van hun nabestaanden was. Het is niet duidelijk wat er met deze lichamen gebeurden. Ook verkocht het duo via een non-profitorganisatie lichaamsdelen zonder de familie van het overleden slachtoffer hiervan op de hoogte te stellen, stellen de autoriteiten. Bovendien waren sommige van de lichamen van personen met een hiv-infectie of Hepatitis A en B, terwijl ze de lichamen doorverkochten die ziektevrij zouden zijn.

Koch bood in de rechtszaal haar excuses aan. Haar dochter wilde niets kwijt.